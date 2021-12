La definizione e la soluzione di: Può farla il nottambulo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALBA

Curiosità : Puo farla il nottambulo

quando monta i cavalli dei nottambuli e li uccide con un gelido abbraccio mortale. È considerata uno spirito di cattivi presagi. Può causare malattie alle ... Significato alba

alba1 s. f. lat. alba, femm. sostantivato dell’agg. albus «bianco». – sole E ’l ciel cangiava in orïente aspetto (T. Tasso); Sorge il mattino in compagnia dell’alba Innanzi al sol (Parini); s’adopra Di fornir l’opra anzi il chiarir dell’a. (Leopardi s. f. lat. alba, femm. sost. dell'agg. albus 'bianco'. - 1. fase di passaggio dalla notte al giorno lett. albore. ? aurora. crepuscolo, imbrunire, lett. occaso, tramonto, lett. vespro. 2. fig. primo manifestarsi di qualche cosa: l'a. del nostro Risorgimento albori, aurora, inizio Definizione Treccani

