La definizione e la soluzione di: Il pulcino nero d uno spot.

Soluzione 8 lettere : CALIMERO

Curiosità : Il pulcino nero d uno spot

un pulcino piccolo e nero. Appare per la prima volta nel Carosello della società Mira Lanza: essendo caduto nella fuliggine si sporca, diventa nero e non ... Significato calimero

Altre definizioni con pulcino; nero; spot; Lo emette il pulcino ; Anagramma di inchino che rima con pulcino ; Il pulcino del Carosello di Mira Lanza; Il verso del pulcino ; Un sinonimo di genero so; L oro nero che si trova sotto terra; Il puntino nero al centro dell iride; Se è nero , è clandestino; Despot i che governano in modo autocratico; Il Mark de Il caso spot light; Christian: negli spot Gillette esclama like a bomber; Sono despot i; Cerca nelle Definizioni