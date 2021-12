La definizione e la soluzione di: La provincia di Alghero e Stintino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SASSARI

Curiosità : La provincia di Alghero e Stintino

Porto Torres, Alghero e la Riviera del Corallo, Stintino, Porto Cervo, Porto Rotondo, La Maddalena e il suo arcipelago, Palau e Santa Teresa di Gallura. Le ... Significato sassari

sassarése agg. e s. m. e f. – Appartenente o relativo alla città e provincia di Sàssari , , la zona circostante la città); dialetto s. (o assol. il sassarese s. m.), varietà del sardo parlato nella provincia di Sassari. Come s. m. e f., abitante, nativo, originario di Definizione Treccani

