Prove di capacità

Soluzione 5 lettere : SAGGI

Curiosità : Prove di capacita

ambiti previsti dalle prove, quindi della capacità di compiere specifiche operazioni cognitive. Dal 2019 sono state introdotte prove di Italiano, Matematica ... Significato saggi

SAGGIO 1. L’aggettivo SAGGIO si riferisce a una persona che, grazie a una vasta conoscenza delle può usare anche in funzione di sostantivo (ti sei comportato da s.; i sette saggi dell’antichità). 3. L’aggettivo può indicare anche un bambino o un ragazzo dotato di una maturità precetto pre't??t:o s. m. dal lat. praeceptum, der. di praecipere 'prescrivere, ordinare, insegnare'. - 1. insegnamento autorevole e tassativo: p. morali, civili; ., non com. consiglio dato da una persona a cui si riconosce autorità: i saggi p. della nonna ammonimento, insegnamento, monito, principio. 3. giur. invito scritto dall Definizione Treccani

