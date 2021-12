La definizione e la soluzione di: La prova prima degli orali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCRITTA

Curiosità : La prova prima degli orali

agli orali. La prima parte dell'esame si compone di due prove: un tema di italiano ed una prova di matematica, della durata di un'ora ciascuna. La parte ... Significato scritta

scritta s. f. lat. scripta, neutro pl. sostantivato di scriptus, part. pass. di a Lodovico il principato di Taranto (Guicciardini); fare la s., firmare un contratto, obbligarsi per scritto; in senso fig., nell’uso fam., fare la s. a qualcosa, esser disposto a scritta s. f. lat. scripta, neutro pl. sost. di scriptus, part. pass. di scribere 'scrivere'. - 1. a. insieme di caratteri, parole, frasi, ecc.: scritte parole, luminosa o meno, posta all'esterno dei negozi: la s. di un bar insegna. 2. non com., fam. obbligo assunto in forma scritta: fare la s. contratto. ? compromesso. Definizione Treccani

Altre definizioni con prova; prima; degli; orali; prova in cui ci si misura; Chi la sostiene, deve prova rla; Antica prova giuridica tramite duello o tortura; Chi non sa rispondere... prova a rigirarla; Le vocali di prima ; prima di Palmas; prima di partenza e via; La città castigliana con la Cattedrale prima da; Incassa per conto degli autori; L inizio degli esperimenti; L auto degli yankee; Precedono gli arresti degli indiziati; Violenti temporali ; Poesie morali stiche; Una conifera da litorali ; Avvilimento, demorali zzazione; Cerca nelle Definizioni