La definizione e la soluzione di: Prova in cui ci si misura.

Soluzione 4 lettere : GARA

Curiosità : Prova in cui ci si misura

Il banco prova è uno strumento di misura, progettato per il rilevamento delle caratteristiche meccaniche dei motori; della potenza, della coppia motrice ... Significato gara

gara s. f. etimo incerto. – Confronto competitivo fra due o più persone che cercano di superarsi a vicenda per conseguire un primato, per ottenere un premio, Tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo ( Ariosto ); dopo una gioconda Corsa di gara per salire un colle (Pascoli); entrare, essere, trovarsi in g. con qualcuno. Locuz. avv. a gara s. f. etimo incerto. - il competere di due o più persone che cercano di superarsi l'un l'altra: g. automobilistica, ciclistica, elettorale lett. agone, lett. certame . concorso, riferito a squadre sportive partita. ? Espressioni: essere o trovarsi in gara, fare a gara sfidarsi per avere la superiorità, con la prep. con ? GAREGGIARE 1 Definizione Treccani

