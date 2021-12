La definizione e la soluzione di: Pronto ad assalire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AGGRESSIVO

Curiosità : Pronto ad assalire

l'imponente basamento della scultura, stanno sfoderando i pugnali, pronti ad assalire il duca-tiranno, che avanza dalla folla dal fondo della navata. Nell'interpretazione ... Significato aggressivo

aggressivo agg. e s. m. der. del lat. aggressus, part. pass. di aggredi «aggredire». un cantante, un sassofonista, un trombettista a.; un salone arredato con tendaggi di un verde aggressivo. 2. s. m. A. chimico, ogni sostanza chimica che, diffusa nell’aria o sparsa aggressivo agg. der. del lat. aggressus, part. pass. di aggredi aggredire. - 1. che tende ad aggredire battagliero, bellicoso, combattivo, reattivo. feroce, violento. impetuoso, irruente, veemente. ? prepotente. bonario, dolce, mansueto, mite, pacifico, remissivo. 2. chim. di sostanza Definizione Treccani

