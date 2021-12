La definizione e la soluzione di: Un pronome dimostrativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Curiosità : Un pronome dimostrativo

Il pronome dimostrativo è un pronome che indica una persona oppure un oggetto in riferimento al tempo, allo spazio o al discorso, similmente all'aggettivo ... Significato ciò

ciò pron. dimostrativo lat. ecce hoc «ecco questo». – Questa, codesta, quella cosa: unione col verbo essere (v. cioè). Con sign. e usi particolari: a ciò, a questo fine, a tal fine; a ciò che (v. acciocché); da ciò, idoneo alla cosa di cui si parla: Ma non eran da ciò pron. dimostr. lat. ecce hoc 'ecco questo'. - questa, codesta, quella cosa, per lo più seguito, come connettivo, dal relativo che: abbiamo parlato a lungo di c.; c. che hai è giusto questo, quello. ? Espressioni: con tutto ciò, ciò malgrado, ciò nonostante, ciò nondimeno, ciò non pertanto nondimeno, pure, pur tuttavia, tuttavia. Definizione Treccani

