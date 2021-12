La definizione e la soluzione di: Il primo punto in un game di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUINDICI

Curiosità : Il primo punto in un game di tennis

altri significati, vedi Tennis (disambigua). Il tennis (il nome può essere tradotto in italiano con un termine arcaico non più in uso quale “schiaffo palla”) ... Significato quindici

quìndici (ant. quìndeci) agg. num. card. lat. quindecim, comp. di romani XV): una ragazza di q. anni; il treno arriva alle ore 15 (o, sostantivato, alle quindici) in punto; oggi a q. (sottint. giorni), fra due settimane. Come s. m., il numero 15 perlomeno perlo'meno o per lo meno avv. grafia unita di per lo meno. - 1. con valore restrittivo: il paese più vicino dista p. quindici chilometri a dir poco, almeno, al minimo, quanto meno. 2. con valore limitativo: era molto seccato, o p. così mi sembrava almeno, quanto meno, se Definizione Treccani

