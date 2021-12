La definizione e la soluzione di: Il primo addestramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIROCINIO

Curiosità : Il primo addestramento

alla categoria Supporto Operativo, specialità "Difesa terrestre". Il primo addestramento specialistico ai futuri istruttori fu fornito inizialmente dal Battaglione ... Significato tirocinio

tirocìnio s. m. dal lat. tirocinium (der. di tiro -onis «apprendista, novizio, recluta», qualificata; questa differenza non sussiste tuttavia nel linguaggio giur., che definisce il tirocinio come uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è tirocinio tiro't?injo s. m. dal lat. tirocinium, der. di tiro -onis 'apprendista, novizio, recluta', con terminazione non chiara. - periodo di introduzione a una nuova attività svolto sotto la guida di persona esperta: fare t. presso un notaio addestramento, apprendistato, non com. Definizione Treccani

