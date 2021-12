La definizione e la soluzione di: Presi da raccapriccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INORRIDITI

Curiosità : Presi da raccapriccio

oriente, da sempre ha l'ossessione Bin Laden. Assiste alle torture cui vengono sottoposti i terroristi. All'inizio prova rifiuto e raccapriccio, poi, le ... Significato inorriditi

scigrigna s. f. prob. alteraz. di sagrino, zigrino, con allusione all’aspetto della ferita, unghie o dagli artigli di un animale, da un’arma da taglio: mostrò ai quattro contadini inorriditi le sc. su le gote e sul mento del povero morto (Pirandello), prodotte, com’è Definizione Treccani

