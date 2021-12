La definizione e la soluzione di: La preposizione... in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FRA

Curiosità : La preposizione... in convento

d'Assisi si ritirava in preghiera Convento di Montecasale (Sansepolcro) Convento di San Francesco a Folloni (Montella) Convento di San Francesco a Vimercate ... Significato fra

fra-. – È la prep. fra, usata con funzione di prefisso per la formazione di pochi verbi, e loro derivati (provoca in genere frastagliare e nel sost. frastuono. Conserva invece valore e funzione di preposizione in frattanto e frattempo, da considerare agglutinazioni grafiche di fra tanto, fra tempo. fra¹ prep. lat. infra radd. sint. - 1. per indicare ciò che si trova entro il percorso che unisce due luoghi o entro la durata che unisce due momenti: abito f. Roma e Viterbo; partirà f. tre giorni tra. 2. a. per indicare che si prende uno o qualche membro entro un complesso: f. tutti, Definizione Treccani

