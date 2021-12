La definizione e la soluzione di: Preparare lo spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSCENARE

Curiosità : Preparare lo spettacolo

Dal 1971 Gaber e Luporini si ritroveranno tutte le estati a Viareggio per preparare lo spettacolo dell'anno

inscenare v. tr. der. di scena, col pref. in-1 (io una lite, un diverbio (anche con il sign. di simulare: i. un incidente; hanno inscenato una rapina per deviare le indagini); più genericam., organizzare: i. una dimostrazione, una v. tr. der. di scena, col pref. in-¹ io inscèno, ecc.. - 1. teatr. portare sulla scena: i. un dramma allestire, mettere in scena, produrre, rappresentare. 2. fig. a. fingere un atto: i. un incidente simulare. b. fare pubblicamente, in modo ostentato: i. una protesta ? organizzare Definizione Treccani

