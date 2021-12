La definizione e la soluzione di: Prendere possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IMPADRONIRSI

Curiosità : Prendere possesso

Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia: Art.1140 - Possesso - 1. Il possesso è il ... Significato impadronirsi

impadronirsi v. intr. pron. der. di padrone (io m’impadronisco, tu con rapidità (senza intenzione di furto): il facchino dell’albergo s’impadronì subito dei miei bagagli. Fig.: impadronirsi d’un argomento, di un’arte, di una tecnica, della materia v. intr. pron. der. di padrone, col pref. in-¹ io m'impadronisco, tu t'impadronisci, ecc.. - 1. prendere qualcosa con la forza o con atto illegale, con la prep. di: i. di una fortezza, del potere appropriarsi, conquistare ø, impossessarsi, lett. insignorirsi, occupare ø. lasciare Definizione Treccani

Altre definizioni con prendere; possesso; prendere in giro, ridicolizzare; Fraintendere, prendere un abbaglio; prendere ... da internet; Sorprendere , spiazzare: lasciare di __; Li consumano... i possesso ri degli smartphone; Il possesso di un indirizzo Internet; Il possesso re di una magica lampada; Essere in possesso ; Cerca nelle Definizioni