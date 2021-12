La definizione e la soluzione di: Prende chi sta in ansia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AGITAZIONE

Curiosità : Prende chi sta in ansia

Sicuramente sverrò in mezzo a tutti!") è quello che causa la sofferenza (Ansia e paura) oppure no. È anche importante valutare se esistono altre declinazioni ... Significato agitazione

agitazióne s. f. dal lat. agitatio -onis. – 1. con a., didascalia (talvolta precisata: allegro con a.; presto con a.; ecc.) equivalente ad agitato. 2. In fisica, a. termica, il continuo e incessante moto di cui sono animate le ad?ita'tsjone s. f. dal lat. agitatio -onis. - 1. condizione di chi è agitato e inquieto concitazione, eccitazione, esagitazione, turbamento. spavento. alterazione, ansia, inquietudine, irrequietezza, nervosismo, smania. ? confusione. calma, freddezza, pacatezza, placidità, posatezza Definizione Treccani

