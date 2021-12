La definizione e la soluzione di: La preghiera a Maria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVE

Curiosità : La preghiera a Maria

La preghiera a San Giuseppe è una popolare preghiera della confessione cattolica rivolta a San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo ... Significato ave

ave interiez. e s. f. imperat. del verbo lat. avere «star bene». – 1. lingua, da religiosi (oltre che in preghiere e in invocazioni liturgiche). 2. s. f. (raram. s. m.) Forma abbreviata per indicare la preghiera dell’Ave Maria: dire, recitare un ave imperat. del verbo lat. avere 'star bene'. - ¦ interiez. forma latina di saluto e di augurio usata spec. nelle preghiere e in poesia, anche iron. salute, salve. ? ciao. ¦ s. f. raram. m., invar. eccles. preghiera che si rivolge alla Madonna: recitare un'a. avemmaria. Definizione Treccani

