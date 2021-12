La definizione e la soluzione di: Il prefisso di chi rispetta l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ECO

Curiosità : Il prefisso di chi rispetta l ambiente

cercando il codice indicativo distrettuale, vedi Prefisso telefonico. Un prefisso, in linguistica, è un morfema che è affisso all'inizio di un lessema ... Significato eco

èco- dal gr. ????? «dimora», ????-. – Primo elemento di parole composte derivate dal greco o formate modernamente, in cui significa «casa» (come in economia, ecofobia, ecc.) o «ambiente ove si vive» (ecologia, ecodemo, ecc.); in altre ancora (ecomafia, ecomostro, ecc.), è riduzione dei termini eco '?ko s. f. o m. dal lat. echo, gr. ekh? pl. gli echi. - 1. fis. fenomeno acustico per il quale un suono, riflettendosi contro un ostacolo, torna a essere udito nel punto in cui è stato emesso: sentire, ascoltare l'e. ? rimbombo, risonanza. 2. fig. strascico di commenti, dicerie e Definizione Treccani

Altre definizioni con prefisso; rispetta; ambiente; prefisso che vale piccolo; prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro; prefisso che indica eccesso; prefisso che fa di una cosa nota una cosa... ovvia; Li rispetta no le farmacie; Quella stradale va rispetta ta; Cercano di rispetta rlo i treni; Una cifra rispetta bile; Un... ambiente stagno; S accoglievano a corte per... rallegrare l ambiente ; Rispettosi dell’ambiente ; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determinato ambiente ; Cerca nelle Definizioni