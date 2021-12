La definizione e la soluzione di: Precetti fondamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANONI

Curiosità : Precetti fondamentali

I Precetti sono un elemento chiave della morale buddhista. I Precetti morali sono per questa religione una porta fondamentale per una retta condotta di ... Significato canoni

canonico¹ ka'n?niko agg. dal lat. canonicus, gr. kanonikós, der. di kan?n -ónos pl. m. -ci. - 1. che corrisponde a un determinato canone, a una norma fissata: modello , originale, stravagante. 2. eccles. relativo ai canoni giuridici della Chiesa ? Espressioni: fig., scherz., ora canonica il momento adatto per fare qualcosa momento Definizione Treccani

