La definizione e la soluzione di: Lo precedono in Oslo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OS

Curiosità : Lo precedono in Oslo

"Capital in Czechoslovachia (4)" la cui risposta è OSLO. Oslo è una capitale (come dice la prima parte, "Capital"); inoltre all'interno ("in") della parola ... Significato os

per os ‹per òs› locuz. lat. (propr. «per bocca»), usata in ital. come avv. – Espressione usata in farmacologia per indicare che un farmaco va somministrato per via orale. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA osso '?s:o s. m. lat. os ossis pl. -i nei sign. 2 e 4; nei sign. 1 e 3, le ossa. - 1. anat. ciascuno degli elementi, duri, resistenti, di colore biancastro, che costituiscono l'apparato scheletrico dell'uomo e degli altri vertebrati: frattura di un o.; ossa facciali, del cranio, del torace Definizione Treccani

Altre definizioni con precedono; oslo; Lo precedono in volo; precedono le gare di F.1; Le precedono nell ovile; Ci precedono in caccia; Originari di oslo o Bergen; Centro di oslo ; oslo ne è la capitale; Il parco di oslo con sculture di marmo e granito; Cerca nelle Definizioni