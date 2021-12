La definizione e la soluzione di: Precedono gli arresti degli indiziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FERMI

Curiosità : Precedono gli arresti degli indiziati

territorio libero: affermò inoltre che gli afroamericani non potevano essere considerati cittadini federali. I critici indignati in tutto il Nord denunciarono ...

férmi s. m. dal nome del fisico E. Fermi (1901-1954). – In fisica, unità di misura della lunghezza, pari a 10-15 m (= 10-13 cm), cioè pari a un femtometro, usata soprattutto in fisica nucleare per esprimere le dimensioni dei nuclei atomici. fermacapelli fermaka'pel:i s. m. comp. di fermare e capelli. - arnese per tenere fermi i capelli fermaglio, frontino. ? forcina. Definizione Treccani

