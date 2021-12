La definizione e la soluzione di: Si porta al pascolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BESTIAME

Curiosità : Si porta al pascolo

avevano partecipato al complotto per uccidere il padre, oltre al fatto che i giovani fratelli Pascoli (in particolare Raffaele e Giovanni) si erano avvicinati ... Significato bestiame

bestiame s. m. der. di bestia. – L’insieme degli animali domestici utili all’agricoltura, e più propriamente ovini, caprini e suini: l’allevamento del b.; governare il bestiame. In senso più ampio, vengono inclusi nel bestiame anche i cosiddetti animali da cortile (conigli, polli e altri CATEGORIA: SISTEMI E ANIMALI PER L ALLEVAMENTO bestiame s. m. der. di bestia. - zoot. insieme degli animali domestici allevati per la lavorazione del fondo rustico o per l'alimentazione bestie. ? armento, branco, gregge Definizione Treccani

