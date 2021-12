La definizione e la soluzione di: Popolo del Caucaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIRCASSI

Curiosità : Popolo del Caucaso

un popolo del Caucaso, concentrato nel Daghestan, dove costituiscono il gruppo etnico principale. Abitano principalmente le regioni montuose del Daghestan ... Significato circassi

adighè agg. e s. m. e f. – 1. Relativo agli Adighè (russo Adygejcy o prevalente nell’Adighezia, repubblica autonoma della Federazione Russa; vengono chiamati anche Circassi, in partic. quelli stanziati assieme ai Caraciai nella nella Repubblica dei Definizione Treccani

