La definizione e la soluzione di: Polvere per il maquillage. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIPRIA

Curiosità : Polvere per il maquillage

artistico come randagi eroi che, quando è necessario, rifanno il maquillage alla città per mezzo di un lavoro di contro-oltraggio ipermediterraneo, ad esprimere ... Significato cipria

cìpria s. f. in origine agg., polvere cipria, cioè di Cipro , . b. In funzione di agg. invar., tonalità tenue di un rosa biancastro: calze color c.; un abito rosa cipria. 2. Polvere bianca, usata nel sec. 18° per spolverizzare le parrucche. CATEGORIA: MODA infarinare v. tr. der. di farina, col pref. in-¹. - 1. cospargere con farina ? impolverare, spolverare. 2. gastron. rivoltare nella farina per di farina: la neve ha infarinato le cime imbiancare, non com. imparruccare. b. scherz. cospargere di cipria, anche nella forma infarinarsi: i. il viso incipriare. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con polvere; maquillage; Additivo sbiancante in polvere per il bucato; Lo gnomo... che aspira la polvere ; Spezia in semi o in polvere originaria della Siria; Una polvere profumata; La nasconde il maquillage ; Fluido da maquillage di palpebre ing; Cerca nelle Definizioni