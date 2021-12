La definizione e la soluzione di: Poggia sopra i capitelli delle colonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ARCHITRAVE

Curiosità : Poggia sopra i capitelli delle colonne

troncoconica, su cui poggia l'abaco, che ha la forma di un parallelepipedo schiacciato e significa tavola, basamento. Sopra il capitello si trova la trabeazione ... Significato architrave

architrave s. m. prob. comp. di arco e trave, «trave che compie l’ufficio di arco». – Elemento architettonico disposto orizzontalmente al di sopra dei due elementi portanti (piedritti), su cui s’appoggia oppure s’incastra, in modo da chiudere superiormente un vano quadrangolare e da sostenere il CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA trave s. f. ant. o region. m. lat. trabs trabis. - 1. edil. elemento rettilineo, di legno o di metallo, adoperato con funzioni di sostegno in varie strutture: le , di un'impalcatura non com. puntone, secondaria, trasversale corrente, usata come architrave longherina, di metallo, con funzione primaria longherone, di metallo, con Definizione Treccani

