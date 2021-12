La definizione e la soluzione di: Il poeta di Alla luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LEOPARDI

Curiosità : Il poeta di Alla luna

un'apostrofe alla luna, intima amica di Leopardi e muta confidente dei suoi affanni. A distanza di un anno (v. 2, «or volge l’anno») il poeta ritorna nuovamente ... Significato leopardi

remòto (ant. o letter. rimòto) agg. dal lat. remotus «allontanato, cerchi infino al più remoto (Dante); ascoltando il canto Della rana rimota alla campagna (Leopardi); Scorrea la vista a scernere Prode remote invan (Manzoni); spesso con l’idea di dolore. Finestra di approfondimento Gradi di dolore - Ci sono varie gradazioni di dolore non ?sico e dunque molti termini per esprimerlo. Dispiacere indica, solitamente, un sentimento meno forte rispetto io non mi ricordo aver passato un giorno solo della mia vita senza qualche pena G. Leopardi; io accetto tutti i tormenti del carcere, ma deh ch’io ami! deh, liberami dal tormento Definizione Treccani

