La definizione e la soluzione di: Poco fluide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DENSE

Fluido mortale (The Blob), noto anche come Blob - Fluido mortale, è un film del 1958 diretto da Irvin S. Yeaworth Jr. È considerato una pellicola cult ... Significato dense

Neologismi (2008) semiosfera s. f. Rete di segni come codici comunicativi. ? è sono state chiamate le «forme brevi» della produzione audiovisiva attuale, quelle «icone dense» della semiosfera contemporanea – spot, promo, trailer, videoclip – che si imprestano grassume s. m. der. di grasso. - 1. spreg. a. di alimenti, eccesso di sostanze grasse e dense, spec. non gradevoli: il g. galleggiava sul brodo region. grascia, grasso, lardo, sugna, unto. b. di persona, sgradevole eccesso di adipe: il g. gli pende da ogni parte ? GRASSO s. m. 2. a Definizione Treccani

