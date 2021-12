La definizione e la soluzione di: Si pizzica per suonarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARPA

Curiosità : Si pizzica per suonarla

tecnica che si usa per suonarlo. È munito di tre o quattro corde e possiede il manico tastato, può riprodurre molte melodie, scritte anche per altri strumenti ... Significato arpa

arpa1 s. f. dal lat. tardo harpa, voce di origine germ.. – 1. ciascuna corda di uno o di due semitoni furono introdotti dal 1812 sette pedali (arpa a doppî pedali), che consentono di manovrare meccanicamente, e non più manualmente (come nell armi Armi da urto - Bastone; catena; clava; frusta; manganello o sfollagente; martello; mazza d’arme; mazza ferrata; mazzafrusto; mazza piombata; mazza snodata; pugno di ferro o tirapugni; scudiscio. e da lancio - 1. Tipi di arma: alabarda; antenna o asta; arco; arcobalestro; arpa; arpagone; ascia; balestra, balestra a mano; boomerang; brandistocco; cerbottana; corsesca; falce Definizione Treccani

