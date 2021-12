La definizione e la soluzione di: È più grosso della rana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSPO

Curiosità : e piu grosso della rana

fratelli: Naso Romano, Rana e Tocca le Nuvole (Ma?píya Icá?tagya), ognuno dei quali divenne capo di una tribù Mniconjou. Nel 1877 Piede Grosso divenne capo dopo ... Significato rospo

ròspo s. m. etimo incerto. – 1. a. Nome di varî anfibî bovini, che risulta bitorzoluta come la pelle dei rospi: è generalmente causata da tubercolosi. 2. fig r.; invecchiando è diventata un po’ rospo. ? Dim. rospétto e rospettino; pegg CATEGORIA: VETERINARIA rospo 'r?spo s. m. etimo incerto. - 1. zool. nome di varie specie di anfibi anuri bufonidi, con corpo appiattito e tozzo e pelle di colore variabile dal bruno al tosc. botto. ? Espressioni con uso fig.: fam., ingoiare o mandare giù il rospo ? ?; fam., sputare il rospo ? ?. 2. fig., fam. a. spreg. persona brutta e sgraziata fam Definizione Treccani

Altre definizioni con grosso; della; rana; Il più grosso è quello reticolato; Anatra dal grosso becco; Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche; Un grosso pelo animale; Il sedile della moto; La Casa della 911; Una Carmen della canzone; Il tempio cubico della Mecca; Il Brana gh attore e regista britannico; La primavera della squadra blaugrana spa; Fu sovrana d Egitto a diciott anni; Lo sono gli originari di Tirana e Durazzo; Cerca nelle Definizioni