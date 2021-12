La definizione e la soluzione di: Più che antichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARCAICI

Curiosità : Piu che antichi

prevenire il risveglio degli Antichi Dei malvagi che dormono sottoterra; è un chiaro riferimento ai Grandi Antichi e si dice che una volta svegli essi distruggeranno ... Significato arcaici

lacònico agg. e s m. dal lat. Laconicus, gr. ?a???????, der. di ????? e parlato anticam. nella Laconia e nelle colonie di Taranto ed Eraclea; vasi l., vasi greci arcaici prodotti a Sparta a partire dal 10° sec. a. C., con caratteristiche figure nere CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA cameriera, cameriere. Finestra di approfondimento Usi non dispregiativi - Collaboratrice familiare o collaboratrice domestica, in sigla colf, è l’espressione meno marcata per designare una donna , bambinaia, nurse o tata, sia chi si occupava dell’andamento della casa. Usi arcaici o dispregiativi - Camerista era anticamente colei che prestava servizio presso una casa di Definizione Treccani

