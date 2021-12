La definizione e la soluzione di: Pietra per cammei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Curiosità : Pietra per cammei

primi cammei furono rintracciati nelle tombe di Crimea assieme alle monete di Lisimaco e risalirono al 281 a.C.. Alcuni dei più famosi cammei sono stati ... Significato onice

ònice s. f. o m. dal lat. onyx ony?chis, gr. ???? ??????, propr. «unghia», alla quale una varietà somiglia per il colore e l’aspetto. – In mineralogia, varietà di agata con striature concentriche bianche e nere, o, più generalmente, con zone che presentano forte distacco di tinta: o. corniola, con onice '?nit?e s. f. o m. dal lat. onyx ony?chis, gr. ónyks ónykhos 'unghia', alla quale una varietà somiglia per il colore e l'aspetto. - miner. pietra pregiata costituita da una varietà di calcedonio, con striature o zone che presentano forte distacco di tinta ? corniola. ? agata. Definizione Treccani

