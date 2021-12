La definizione e la soluzione di: Pietra di origine vulcanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEPERINO

Curiosità : Pietra di origine vulcanica

proprio all'"immagine di qualcosa", spesso all'impersonificazione dei grandi intagli e ai manufatti in pietra di origine vulcanica, che ritraggono forme ... Significato peperino

peperino1 agg. der. di pepe, con allusione al sapore piccante. – Erba p.: denominazione tosc. di un’erba perenne delle rosacee, la filipendola; menta p., altro nome della menta piperita. Definizione Treccani

