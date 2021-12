La definizione e la soluzione di: Pierre: famoso sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARDIN

Curiosità : Pierre: famoso sarto

sposò Augustine Durvis. Cresciuta in un contesto artistico, figlia del famoso sarto e gallerista parigino Laurent-Richard, Charcot trovò in lei non soltanto ... Significato cardin

Altre definizioni con pierre; famoso; sarto; pierre de, noto matematico francese del Seicento; pierre -Auguste, pittore; Lo instaurò Robespierre ; Un pierre Auguste pittore; Barbara __, famoso successo dei Beach Boys; Il marchio di un famoso ... bollino blu; Nome del famoso lungomare di Cannes fra; famoso monumento a Washington: Lincoln __ ing; sarto ria... esotica; Il compito del sarto ; Li confeziona il sarto ; I collaboratori del sarto ; Cerca nelle Definizioni