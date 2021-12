La definizione e la soluzione di: Pieni come certi portafogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIGONFI

Curiosità : Pieni come certi portafogli

avvertita come la scaturigine della conflagrazione bellica: Questa revisione della teoria delle relazioni internazionali, che sotto certi aspetti riecheggia ... Significato rigonfi

spallàccio s. m. der. di spalla. – 1. a. a coprire o riparare le spalle di uniformi militari o altre divise: gli s. del giubbone rigonfi come due mortadelle di Bologna (I. Nievo). 2. a. Ciascuna delle due cinghie di cuoio CATEGORIA: MILITARIA – MODA Definizione Treccani

