La definizione e la soluzione di: Piatto di carne.

Soluzione 7 lettere : BRASATO

Curiosità : Piatto di carne

Tuttavia gli intenditori di chili dibattono intensamente se la denominazione del piatto comprenda la carne o meno, e se fagioli e pomodori facciano parte della ricetta originale.

bra?ato agg. e s. m. part. pass. di brasare. – Nel linguaggio di cucina, manzo b., o semplicem. brasato, carne di bue cotta in un recipiente coperto e a fuoco lento, così da impedire che una eccessiva evaporazione disperda i succhi interni. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE alimentazione Principi nutritivi - 1. Carboidrati o glucidi o zuccheri: disaccaridi lattosio, maltosio, saccarosio; monosaccaridi fruttosio, galattosio, glucosio; polisaccaridi amidi, cellulosa, ; al pepe; al pomodoro; al sugo; al vapore; arrosto; bollito; brasato; congelato, surgelato; cristallizzato; crocchetta; crostino; dadolata; disidratato; dorato; ?ambé; fricandò Definizione Treccani

