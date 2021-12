La definizione e la soluzione di: Pianta simile all agave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALOE

Curiosità : Pianta simile all agave

Àgave L. è un genere di piante angiosperme monocotiledoni della famiglia delle Asparagaceae. Il nome del genere fu dato nel 1753 da Linneo (dal greco ??a??? ... Significato aloe

àloe (o aloè) s. m. (nel sign. 1, talora femm.) dal lat. aloe, gr. americana) l’agave americana, per la somiglianza delle foglie con quelle delle piante di aloe. 2. Droga medicinale, costituita dal succo che si ricava dalle foglie di varie specie CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

