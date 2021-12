La definizione e la soluzione di: Piano Regolatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PR

Curiosità : Piano Regolatore

Il piano regolatore generale comunale (PRGC), nell'ordinamento giuridico italiano, è uno strumento urbanistico che regola l'attività edificatoria all'interno ... Significato pr

pr. – Nell’uso giur., abbrev. di principio, nella citazione di articoli di legge. première pr?'mj?r, it. pre'mj?r s. f., fr. femm. sost. dell'agg. premier 'primo', in ital. invar. - cinem., teatr. prima rappresentazione di un'opera teatrale o cinematografica: stasera c'è la p. dello spettacolo prima. ? anteprima. Definizione Treccani

