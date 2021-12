La definizione e la soluzione di: _ Piana: una grande Casa di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LORO

Curiosità : _ Piana: una grande Casa di moda

moda italiana è considerata una delle più importanti del mondo, insieme a quelle di Francia, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. La moda ... Significato loro

lóro pron. pers. e agg. poss. lat. illorum, genit. pl. di ille «egli, quello». – alla gente, perché si sapesse che, loro come loro, non gli volevano male (Verga); anche loro, neppure loro, persino loro; e nelle locuz. loro due, loro tre, ecc.; in opposizione ad loro 'loro lat. illorum, genit. pl. di ille 'egli, quello', invar. - ¦ pron. pers. pl. 1. come compl. di termine posposto al verbo, anche preceduto dalla prep. a: dite a l. una bugia; non ho fatto l. nulla di male enclitico o anteposto al verbo gli. 2. come sogg., spec. nell'uso parlato Definizione Treccani

Altre definizioni con piana; grande; casa; moda; In matematica, ce l ha una curva algebrica piana ; Spiana ta che si estende a perdita d’occhio; Macchina per spiana re il materiale della pavimentazione stradale; Venne sconfitto da Cesare nella piana d'Alsazia; Rafael _, grande tennista; Fu un grande matematico; grande città dell antichità; A Milano c è il Pavese e il grande ; Una casa sotterranea; L alieno di telefono casa ; La casa della 911; Thomas... in casa ; Giorgio, il re della moda ; Crea per le case di moda ; A la __, cioè alla moda ; Una fucina della moda ; Cerca nelle Definizioni