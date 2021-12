La definizione e la soluzione di: Un personaggio di Verne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CAPITANO NEMO

Curiosità : Un personaggio di Verne

nell'Odissea), il cui vero nome è Principe Dakkar, è un personaggio del romanzo di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille lieues sous ... Significato capitano%20nemo

padróne s. m. (f. -a) lat. patronus «protettore, difensore», rifatto secondo i nomi in 24: nemo potest duobus dominis servire; e poco diversamente in Luca 16, 13: nemo servus potest p. marittimo), di grado inferiore a capitano di lungo corso, degli iscritti nella CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

Altre definizioni con personaggio; verne; Un personaggio di Enzo Braschi in Drive in; Un personaggio di Scooby Doo con i capelli rossi; Famoso personaggio di Charlie Chaplin; personaggio del film Aladdin: il Genio della __; Averne __ donde!; Comanda il Nautilus di verne ; È meglio non averne poco... in zucca; Romanzo di verne ; Cerca nelle Definizioni