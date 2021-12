La definizione e la soluzione di: Permette di tornare sulle posizioni perdute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RICONQUISTA

riconquista s. f. der. di riconquistare. – L’azione di riconquistare, il fatto di venire riconquistato, riferito soprattutto r.; la r. del Santo Sepolcro, con le crociate. Usato assol., la Riconquista o la riconquista (e spesso, con il termine originario spagn., reconquista, v.), le guerre combattute riconquista s. f. der. di riconquistare. - 1. azione di riconquistare un luogo: la r. di un territorio perduto riappropriazione, rioccupazione, ripresa. ? riscossa. perdita. 2. fig. azione di riappropriarsi di un valore e sim.: la r. della libertà recupero, riacquisto. Definizione Treccani

