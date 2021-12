La definizione e la soluzione di: Per niente spavalda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIMIDA

Curiosità : Per niente spavalda

entrati negli Stati Uniti come clandestini. In realtà, il termine non ha niente a che vedere con i documenti di immigrazione, poiché questi non erano richiesti ... Significato timida

TIMIDO 1. Quando si riferisce a una persona o a un animale, l’aggettivo TIMIDO indica chi si è un t.). 4. Quando è riferito a una cosa, un’azione o un comportamento, l’aggettivo timido indica ciò che esprime o rivela timidezza (le rivolse un t. sguardo, le rispose con un t coniglio ko'ni?o s. m. lat. cuniculus 'cunicolo' f. -a. - 1. zool. mammifero domestico. 2. fig. persona molto timida, oppure vile e paurosa pop. cacasotto, codardo, fam. fifone, imbelle, pauroso, pavido, pecora, pusillanime, vigliacco, vile. ardito, audace, eroe, intrepido, Definizione Treccani

