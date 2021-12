La definizione e la soluzione di: Lo è la pazienza che talvolta occorre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SANTA

Curiosità : Lo e la pazienza che talvolta occorre

Ci vuole molta pazienza e bisogna sapersi imporre con la giusta autorevolezza, il lupo deve sentirsi sicuro e sapere che il suo padrone è il capobranco ... Significato santa

santà s. f. – Variante pop. ant. di santità (cfr. il fr. santé): ogni cosa opportuna alla sua s. racquistare (Boccaccio). santo lat. sanctus, propr. part. pass. di sancire 'sancire, rendere sacro'. - ¦ agg. 1. a. che ha carattere di sacralità, o che è considerato degno di venerazione: liturgia benedetto. ? consacrato, sacrale. ? Espressioni: anno santo ? ?; Santo Padre ? SANTITÀ 3. a; Spirito Santo ? ?; venerdì santo ? ?. 2. estens. a. che si ispira Definizione Treccani

Altre definizioni con pazienza; talvolta; occorre; Perdere la pazienza o le forze; Accettare con pazienza ; Un po' di pazienza ; Anche la pazienza ne ha uno!; Divertimento, eccitazione, talvolta sregolato; Ornamenti talvolta preziosi ai polsi; Tonalità chiara talvolta chiamata bianco sporco; talvolta si dice manchi quella di continuità; occorre nza, eventualità; Spesso occorre operarla; occorre all inizio; occorre per il minestrone; Cerca nelle Definizioni