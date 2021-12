La definizione e la soluzione di: Passaggio che si chiede per strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Curiosità : Passaggio che si chiede per strada

l'autostoppista sul ciglio della strada chiede alle vetture private di fermarsi e di fornire il trasporto gratuitamente. Chiedendo passaggi in successione, è inoltre ... Significato autostop

autostòp s. m. comp. di auto-2 e dell’ingl. (to) stop strade di comunicazione, per ottenere senza spesa un passaggio: fare l’a., viaggiare con l’autostop. Con uso più generico, fare l’a., chiedere l’a., chiedere un passaggio a un CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

