La definizione e la soluzione di: Parlata dialettale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VERNACOLO

Curiosità : Parlata dialettale

il viso dall'espressione inconfondibile, lo sguardo strabico, la parlata dialettale e la sconclusionata risata. Il suo esordio nel cinema risale al 1957 ... Significato vernacolo

vern√†colo s. m. e agg. dal lat. vernaculus, agg., ¬ędomestico, familiare¬Ľ, der. di verna (C. Gozzi). 2. agg. a. ant. Nativo, paesano: modi v., una spontaneit√† vernacola. b. Proprio del vernacolo, dei vernacoli: espressioni, forme, parole v.; modi di dire v.; in vernacolo ver'nakolo dal lat. vernaculus, agg., 'domestico, familiare', der. di verna 'schiavo nato in casa'. - ¬¶ s. m. ling. parlata caratteristica di un centro o di una dialetto, parlata. ? patois. ¬¶ agg. che √® proprio del vernacolo ? VERNACOLARE. Definizione Treccani

Altre definizioni con parlata; dialettale; La lingua parlata a Helsinki; Una parlata locale; parlata locale, dialetto | Venerdì 26 novembre 2021; La lingua parlata a Kassel; L intonazione dialettale ; Una dialettale abbreviazione di signor; Cesare, poeta dialettale romano; Inflessione dialettale nel parlato; Cerca nelle Definizioni