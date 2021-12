La definizione e la soluzione di: Si parla a Mosca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUSSO

Curiosità : Si parla a Mosca

Cronaca di Galizia, di Volinia, ma non in quella di Mosca, che è posteriore) nell'anno 1147. Allora si trattava di un villaggio insignificante (selo) vicino ... Significato russo

russo agg. e s. m. (f. -a) dall’etnico lat. rinascimentale Russus, der. dello slavo , che si può abbassare ai lati per riparare le orecchie; camicia o casacca r. (o alla russa), lunga, dritta sui fianchi e stretta alla vita con una cintura, con colletto a giro di dall'etnico lat. rinascimentale Russus, der. dello slavo Rus´ prob. di origine scandinava con cui fu dapprima indicata la Russia. - ¦ agg. della Russia lett. ruteno. ? slavo, dell'Unione Sovietica sovietico. ? Espressioni: montagne russe attrezzatura dei parchi di divertimento costituita da una rotaia con considerevoli dislivelli che si Definizione Treccani

