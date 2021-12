La definizione e la soluzione di: Paolo __: scrisse la celebre Istoria del Concilio tridentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARPI

Curiosità : Paolo __: scrisse la celebre Istoria del Concilio tridentino

d'Acquapendente «Oracolo del secolo». Autore della celebre Istoria del Concilio tridentino, subito messa all'Indice, fu fermo oppositore del centralismo monarchico ... Significato sarpi

Neologismi (2021) raviolo al vapore loc. s.le m. (usato spec. al pl.) Preparato tipico di vari Paesi, in particolare orientali, costituito da un involucro di pasta, di varie forme, ripieno di diversi ingredienti ) • L'altra sera hanno di nuovo localizzato Diana dalle parti di via Paolo Sarpi, nel quartiere cinese. Il brigatista evaso stava cenando con due persone (una, probabilmente dire. Finestra di approfondimento Modi di dire - D. signi?ca innanzitutto «esprimere con la voce» e ha, in questa accezione, come sinon. più ricercato, pronunciare meno com. pronunziare. o espressività: il cardinal del Monte con la propria voce pronunciò il decreto P. Sarpi; – Non posso essere vostra mai! – e pronunciò queste parole dal cuore profondo e con Definizione Treccani

Altre definizioni con paolo; scrisse; celebre; istoria; concilio; tridentino; Film del 1969 di Pier paolo Pasolini; Canzone politica e popolare di paolo Pietrangeli; Lo è paolo Bonolis ma non Gerry Scotti; paolo __, papa Montini; Jean Paul Sartre ne scrisse L età; L Italo che scrisse Contro la morale sessuale; José Saramago scrisse quello del convento; __ Molnár: scrisse I ragazzi della via Pál; celebre brano di apertura del musical Hair; Sfida all O.K. __, celebre western di John Sturges; Il golfo calabrese celebre per i forti venti; Justin __, celebre giovane cantante canadese; Association on Art Historia ns; Il temibile Tyrannosaurus della preistoria ; La nota Historia di Plinio il Vecchio lat; Un lungo periodo della preistoria ; Il papa che convocò il concilio di Trento; Il suo concilio condannò al rogo Jan Hus nel 1415; Dal 1545 al 1563 ospitò un noto concilio cattolico; I1 papa che convocò il concilio di Trento; Cerca nelle Definizioni