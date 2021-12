La definizione e la soluzione di: Il Panatta del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADRIANO

Curiosità : Il Panatta del tennis

Panatta nel 1973, su atpworldtour.com. ^ Panatta, Più dritti che rovesci, p. 52. ^ (EN) Adriano Panatta | Rankings History | ATP World Tour | Tennis, ... Significato adriano

adrïano agg. dal lat. Hadrianus o Adrianus, propr. «della città di score='2.5' df='None' uri='enciclopediaadria'>Adria », poet. – Del mare Adriatico; adriatico: E Pietro Peccator fu’ ne la casa Di Nostra Donna in sul lito a. (Dante). ateneo ate'n?o s. m. dal lat. Athenaeum, nome di una scuola fondata in Roma dall'imperatore Adriano. - 1. educ. istituto di studi superiori accademia, scuola, ant. studio. 2. educ. istituzione didattica e scientifica di ordine superiore ant. studio, università. ? politecnico. Definizione Treccani

Altre definizioni con panatta; tennis; __ panatta , ex tennista; Lo erano panatta e Pietrangeli; Il primo punto in un game di tennis ; Rafael _, grande tennis ta; Classifica assi del tennis ; Il tennis con il volano; Cerca nelle Definizioni