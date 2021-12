La definizione e la soluzione di: Il padrone della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARMATORE

Curiosità : Il padrone della nave

Loredan. Venuto a conoscenza del bando sulla testa del giovane, il padrone della nave decide di venderlo ad una galea genovese, l'Aquila, dove Michele ... Significato armatore

s. m. dal lat. armator -oris, der. di armare nel senso di «allestire». – 1. Chi assume l’esercizio di una nave, gestendola in nome proprio, sia che egli ne sia proprietario (a.-proprietario), sia che vanti un diritto di usufrutto della nave, sia che ne sia semplice conduttore (a.-noleggiatore CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI ricco. Finestra di approfondimento Gradi di ricchezza - Numerosi agg. ed espressioni si riferiscono a chi ha molti soldi. R. è l’agg. più com., mentre facoltoso è formale, danaroso è abbastanza raro Si va dai personaggi mitologici Creso, Mida ai moderni ricchi: Onassis nome di un armatore greco molto famoso negli anni Sessanta del Novecento: ha un conto in banca da Onassis Definizione Treccani

Altre definizioni con padrone; della; nave; Il padrone deve portarlo fuori; Animali senza padrone né branco; Fa le feste al padrone ; Le fa il cane al padrone ; Una fucina della moda; Un antica provincia della Francia centrale; Una dote della buona terra; Un colpo della balena; Assalire una nave e abbordarla; Colpire con la prua della nave ; Una nave da trasporto; Il fondo della stiva d una nave ; Cerca nelle Definizioni