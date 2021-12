La definizione e la soluzione di: Ottima carne in gelatina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASPIC

Curiosità : Ottima carne in gelatina

all'Epifania era usanza mettere in tavola tredici portate, mentre a Carnevale si mangiano maccheroni, polpette e carne di maiale. La Pasqua si festeggia ... Significato aspic

aspic ‹aspìk› s. m., fr. di etimo incerto. – In gastronomia, speciale modo di preparare e presentare piatti freddi, variato e spesso artisticamente variopinto in uno stampo di gelatina (detta essa stessa aspic o gelatina in fr. gelée d’aspic): un a. d’oca, di fagiano, di dentice , di aragosta CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con ottima; carne; gelatina; La città spagnola di un ottima paella; Un ottima qualità di farina per dolci; Vantano un'ottima cucina; E' ottima impanata e fritta; Piatto di carne ; Inventò l estratto di carne ; Individui in carne e ossa; Piatto catanzarese a base di carne di vitello; Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna; Così è la torta ricoperta di zucchero e gelatina ; Una specialità a base di gelatina ; Piatto a base di gelatina ;