La definizione e la soluzione di: Ostacolo per rallentare le auto in pista.

Soluzione 7 lettere : CHICANE

Curiosità : Ostacolo per rallentare le auto in pista

per rallentare i concorrenti e dare modo ai commissari di ripulire il tracciato e spostare i relitti delle auto incidentate.

chicane ‹šikàn› s. f., fr. der. di chicaner (v.). – 1. Cavillo, difficoltà suscitata in un processo giudiziario per complicarlo. Per estens., difficoltà che qualcuno suscita per puntiglio e sim. 2. Nel bridge, mancanza di carte di un seme fra le tredici ricevute in apertura di gioco da un chicane ?i'kan s. f., fr. der. di chicaner, di etimo incerto, in ital. invar. - 1. ragionamento capzioso, spec. in campo giuridico cavillo, sofisma, sottigliezza. 2. estens. mezzo frapposto al libero procedere di qualcosa difficoltà, impedimento, intoppo, intralcio, ostacolo. Definizione Treccani

