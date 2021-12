La definizione e la soluzione di: Le ossa in colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VERTEBRE

Curiosità : Le ossa in colonna

insieme di ossa e tessuto cartilagineo che sostiene il corpo umano. Alla nascita lo scheletro umano presenta circa 270 ossa, da adulti le ossa si riducono ... Significato vertebre

Neologismi (2008) cifoplastica (chifoplastica), s. f. Metodica chirurgica minimamente si chiama «cifoplastica», significa per un paziente con una frattura ad una o più vertebre, derivanti da osteoporosi o altra causa traumatica essere in piedi guarito a 24 ore dall schiena 'skj?na s. f. dal germ. ?skina. - 1. anat. parte posteriore del torace: avere un dolore alla s. ? dorso, ? scherz. groppone, ? lett. tergo. ? spalle. ? Espressioni: filo della schiena la serie delle vertebre sovrapposte: rompere a qualcuno il filo della s. colonna vertebrale, spina dorsale; eufem., fondo schiena ? ?; voltare Definizione Treccani

